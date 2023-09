Cómo la AP usó una cámara artesanal de madera para documentar de cerca la vida afgana

Rodrigo Abd, fotógrafo de The Associated Press, toma una fotografía de Lutfullah Habibzadeh, de 72 años, que utiliza una cámara similar en una caja de madera, el miércoles 31 de mayo de 2023, en Kabul, Afganistán. Abd, más acostumbrado a trabajar con cámaras digitales, laboraba lentamente mientras se esmeraba en enfocar la imagen. "El cliente se quedará dormido si acude contigo para que le tomes su foto", bromeó Habibzadeh mientras posaba para su retrato. (AP Foto/Ebrahim Noroozi) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Rodrigo Abd, fotógrafo de The Associated Press, capta una imagen de milicianos del Talibán con una cámara de caja de madera el domingo 18 de junio de 2023, en Bamiyán, Afganistán. Abd encontró que, al utilizar la cámara antigua para tomar fotografías, de alguna manera desarma a sus sujetos, incluidos soldados y algunos combatientes del Talibán. El hecho de ver un dispositivo que hoy en día ya es obsoleto, pero con el que muchos están familiarizados, fue novedoso y nostálgico. (AP Foto/Ebrahim Noroozi) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Rodrigo Abd, fotógrafo de The Associated Press, capta una imagen en un campo de trigo con una cámara de caja de madera el sábado 3 de junio de 2023, en Herat, Afganistán. (AP Foto/Ebrahim Noroozi) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.