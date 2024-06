Combatientes de Hezbollah derriban dron de Israel en Líbano y disparan cohetes contra base israelí

Un libanés hace señas mientras inspecciona una casa destruida, alcanzada la noche del viernes por un ataque aéreo israelí que provocó la muerte de una mujer e hirió a varias personas, en el poblado sureño de Adloun, Líbano, el sábado 1 de junio de 2024. (AP Foto/Mohammad Zaatari) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved