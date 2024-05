Colombia: reaparece alias Iván Márquez, el líder guerrillero de disidencias que fue dado por muerto

ARCHIVO - Luciano Marín, también conocido con el alias de Iván Márquez, exlíder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, habla con los medios durante una conferencia de prensa en Bogotá, Colombia, el 10 de abril de 2018. Márquez, quien según algunas versiones había muerto, reapareció en un video el sábado 11 de mayo de 2024, apoyando el proceso constituyente propuesto por el presidente de Colombia. (Foto AP/Fernando Vergara, Archivo) Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.