Colombia ataja críticas de la oposición venezolana y asegura que no desconoció al sector de Machado

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, saluda a su llegada la palacio presidencial de Miraflores, al ser recibido por el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, en Caracas, Venezuela, el martes 9 de abril de 2024. El gobierno colombiano intentó atajar el jueves 11 de abril los cuestionamientos a su gestión como mediador entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana, al asegurar que no ha desconocido al sector liderado por María Corina Machado, una de las principales opositoras y quien fue inhabilitada para competir en las próximas elecciones. (AP Foto/Ariana Cubillos) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved