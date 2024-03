Colombia advierte con romper relaciones si Israel no acata cese del fuego en Gaza pedido por ONU

ARCHIVO - El presidente de Colombia, Gustavo Petro, asiste a una conferencia de prensa con miembros del Consejo de Seguridad de la ONU después de una reunión en el Palacio Presidencial en Bogotá, Colombia, el jueves 8 de febrero de 2024. (AP Foto/Fernando Vergara, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved