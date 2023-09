Coche bomba deja 15 muertos en Somalia

En esta imagen tomada de un video, se alzan nubes de humo tras una explosión en Beledweyne, Somalia, sábado, 23 de setiembre de 2023. Un vehículo cargado de explosivos detonado en un retén en la ciudad de Beledweyne, Somalia, causó la muerte de al menos 15 personas y heridas a otras 40, la mitad de las cuales se encontraban en estado crítico informaron las autoridades. (AP) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.