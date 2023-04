Clubes piden ayuda para frenar violencia en fútbol chileno

Jugadores del club Universidad de Chile salen de la cancha mientras una bengala lanzada por hinchas arde en el campo durante un partido contra Universidad Católica por el torneo local en el Estadio Ester Roa de Concepción, Chile, el domingo 30 de abril de 2023. El partido fue suspendido luego que los fanáticos lanzaron fuegos artificiales y bengalas a la cancha. (Eduardo Fortes/Photosport ) CHILE OUT Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved