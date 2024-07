Claudia Sheinbaum opta por perfiles jóvenes para las carteras de Turismo y Trabajo

La futura presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, se dirige a la prensa junto a algunos miembros de su gabinete, en Ciudad de México, el jueves 4 de julio de 2024. En la foto de izquierda a derecha: Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana; Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Interior; Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar; y Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública. Sheinbaum anunció el jueves 11 de julio que su jefe de la oficina de Presidencia será Lázaro Cárdenas Batel. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved