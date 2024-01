CIJ fallará el viernes si tiene jurisdicción en caso de Ucrania contra Rusia

Un oficial de la 12da Brigada de Fuerzas Especiales Azov de la Guardia Nacional se prepara para disparar un arma M109 Paladin hacia posiciones rusas, en el frente de batalla cerca de Kreminna, Ucrania, el domingo 28 de enero de 2024. (AP Foto/Efrem Lukatsky) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved