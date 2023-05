Cierra fundición estatal de cobre en Chile que contaminó por décadas una bahía

La Fundición Ventanas, de la empresa estatal Codelco, en su primer día de cierre en la bahía de Quintero en Puchuncavi, Chile, el miércoles 31 de mayo de 2023. El presidente chileno, Gabriel Boric, anunció en junio de 2022 el cierre gradual de la mayor productora mundial de cobre con el fin de reducir los episodios de contaminación ambiental que afectan a las comunas costeras cercanas al horno de fundición. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un cartel avisa a las personas de la prohibición de bañarse en la playa cerca de la Fundición Ventanas, de la empresa estatal Codelco, en su primer día de cierre en la bahía de Quintero en Puchuncavi, Chile, el miércoles 31 de mayo de 2023. El presidente chileno, Gabriel Boric, anunció en junio de 2022 el cierre gradual de la mayor productora mundial de cobre con el fin de reducir los episodios de contaminación ambiental que afectan a las comunas costeras cercanas al horno de fundición. (AP Foto/Esteban Félix)

Un trabajador camina dentro de la compañía química, Oxiquim, de la empresa estatal Codelco, en su primer día de cierre en la bahía de Quintero en Puchuncavi, Chile, el miércoles 31 de mayo de 2023. El presidente chileno, Gabriel Boric, anunció en junio de 2022 el cierre gradual de la mayor productora mundial de cobre con el fin de reducir los episodios de contaminación ambiental que afectan a las comunas costeras cercanas al horno de fundición. (AP Foto/Esteban Félix)