CIDH advierte crisis humanitaria en Colombia por migrantes que intentan cruzar la selva del Darién

ARCHIVO - Migrantes haitianos atraviesan partes de agua al pasar por el Tapón del Darién desde Colombia a Panamá en su larga y compleja ruta para llegar hasta Estados Unidos, el 9 de mayo de 2023. Colombia y Panamá están fallando en dar protección a los miles de migrantes que cruzan la peligrosa jungla del Darién, como paso previo para avanzar hasta Estados Unidos, y que están más expuestos a los asaltos y la violencia sexual, de acuerdo con un informe de la organización Human Rights Watch publicado el 3 de abril de 2024. (AP Foto/Iván Valencia, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved