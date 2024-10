Choferes del transporte público protestan en Bolivia por falta de combustible en medio de bloqueos

La policía detiene a un manifestante durante una huelga del transporte público por la escasez de combustible en La Paz, Bolivia, el miércoles 23 de octubre de 2024. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Los conductores del transporte público salen corriendo mientras la policía lanza gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes durante una huelga del transporte público por la escasez de combustible en La Paz, Bolivia, el miércoles 23 de octubre de 2024. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un conductor de transporte público devuelve un bote de gas lacrimógeno a la policía durante una huelga del transporte público por la escasez de combustible en La Paz, Bolivia, el miércoles 23 de octubre de 2024. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved