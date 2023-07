China se expresa contra la declaración de la OTAN sobre sus relaciones con Rusia

En respuesta a la acusación, Wang aseguró que las relaciones entre China y Rusia se basan en los principios de "no alineación, no confrontación y no atacar a terceros". El funcionario chino dijo a los periodistas que las relaciones son "fundamentalmente diferentes" de lo que "está haciendo la OTAN, como formar pequeños grupos para la confrontación de bloques", según el medio chino Global Times.