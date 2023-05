China planea enviar astronautas a la Luna antes de 2030 y expandir estación espacial

Jing Haipeng, un astronauta chino para la próxima misión Shenzhou-16, saluda durante una conferencia de prensa en el Centro de Lanzamiento Satelital Jiuquan, el lunes 29 de mayo de 2023, en el noroeste de China. (AP Foto/Mark Schiefelbein) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved