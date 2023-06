China defiende incidente en Estrecho de Taiwán y acusa a EEUU de provocación

El ministro chino de Defensa, Li Shangfu, saluda antes de un discurso en el último día del 20mo Instituto Internacional para Estudios Estratégicos o Diálogo de Shangri-La, el foro anual de defensa y seguridad en Asia, en Singapur, el domingo 4 de junio de 2023. (AP Foto/Vincent Thian) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved