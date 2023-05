Chile: Datos de elección a redactores de nueva Constitución

Un hombre vota en la antigua estación de trenes de Mapocho, ahora un centro cultural, durante una elección para elegir a los miembros de un Consejo Constitucional que redactará una nueva propuesta de constitución en Santiago, Chile, el domingo 7 de mayo de 2023. Un primer intento de reemplazar el El estatuto actual legado por los militares hace 42 años fue rechazado por los votantes durante un referéndum en 2022. (AP Photo/Esteban Félix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.