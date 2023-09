Chile conmemora medio siglo del golpe que dio paso a la cruenta dictadura militar

Una persona coloca una tarjeta de recuerdo en la puerta lateral este del palacio presidencial de La Moneda, a través de la cual el cuerpo del presidente Salvador Allende fue transportado por soldados y bomberos hace 50 años después del golpe militar que derrocó a su gobierno en Santiago, Chile, el lunes 11 de septiembre de 2023. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a la izquierda, y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller ingresan al palacio presidencial de La Moneda para una ceremonia que marca el 50 aniversario del golpe militar que derrocó al gobierno del fallecido presidente Salvador Allende en Santiago, Chile, el lunes 11 de septiembre de 2023. (AP Foto/Esteban Félix)

El presidente de Bolivia, Luis Arce, llega al palacio presidencial de La Moneda para una ceremonia que marca el 50 aniversario del golpe militar que derrocó al gobierno del fallecido presidente Salvador Allende en Santiago, Chile, el lunes 11 de septiembre de 2023. (AP Foto/Esteban Félix)