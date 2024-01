Cataluña se prepara para más restricciones de agua por sequía histórica

Una vista del embalse de La Baells, que está apenas al 21% de su capacidad, cerca de Berga, en el norte de Barcelona, España, el martes 23 de enero de 2024. Barcelona y la zona circundante en Cataluña, en el nordeste de España, se preparaban para más restricciones de agua por una sequía histórica que ha llevado los embalses a mínimos récord. (AP Foto/Emilio Morenatti) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Un hombre camina por la tierra agrietada del embalse de Sau, que está apenas al 5% de su capacidad, en Vilanova de Sau, unos 100 kilómetros (62 millas) al norte de Barcelona, España, el viernes 26 de enero de 2024. (AP Foto/Emilio Morenatti) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Una vista del embalse de Sau, que está apenas al 5% de su capacidad, en Vilanova de Sau, unos 100 kilómetros (62 millas) al norte de Barcelona, España, el viernes 26 de enero de 2024. (AP Foto/Emilio Morenatti) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Una almeja muerta se ve en la superficie seca del embalse de Arnius-Boadella, que está apenas al 12% de su capacidad, cerca de Figueras, en el norte de Girona, España, el sábado 25 de enero de 2024. (AP Foto/Emilio Morenatti) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.