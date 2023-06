Casabe, el ancestral alimento cubano busca un espacio en la Unesco

El productor de casabe Eriel Núnez da forma de tortilla al casabe con un molde de forma redonda, en Quivicán, Cuba, el lunes 28 de mayo de 2023. Casabe, una tortilla hecha de yuca, también conocida como cassava, es uno de los alimentos de origen indígena más antiguos de Cuba. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El productor de casabe Agustín Núnez pela la yuca en Quivicán, Cuba, el lunes 28 de mayo de 2023. Cuba es parte de una delegación de países caribeños, que incluye también a República Dominicana, Venezuela, Honduras y Haití, que han solicitado formalmente a la UNESCO que incluya al casabe, una poco conocida pero ancestral tortilla hecha de yuca, en la lista de Patrimonio Inmaterial Cultural. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El productor de casabe Agustín Núnez ralla yuca para preparar el casabe, una especie de tortilla delgada y crujiente, en Quivicán, Cuba, el lunes 28 de mayo de 2023. El casabe está teniendo una etapa de resurgimiento en la isla, con promotores y restaurantes destacando sus beneficios como una alternativa sin gluten al pan. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El productor de casabe Julio César Núnez, a la izquierda, y su sobrino Agustín cocinan pequeñas tortillas de casabe una plancha al fuego de leña, en Quivicán, Cuba, el lunes 28 de mayo de 2023. Cuando Núñez, de 80 años, era niño ayudaba a su abuela a rallar la yuca, utilizando herramientas artesanales -y un antiguo método de preparación- para convertir la yuca rallada en una tortilla delgada, blanca y crujiente. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una diseñadora y vendedora de artesanías muestra a una clienta camisetas diseñadas con el eslogan que promociona el casabe, en La Habana, Cuba, el sábado 13 de mayo de 2023. Menos popular en América Latina que sus primas la tortilla mexicana - tradicionalmente hecha de maíz- o la arepa venezolana o colombiana, más gruesas, el casabe es una especie de tortilla de yuca que está abriéndose cada vez más camino en festivales culinarios y en mercadería especializada en casabe. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El productor de casabe Julio César Núnez coloca el casabe recién cocinado en Quivicán, Cuba, el lunes 28 de mayo de 2023. Núnez, de 80 años, y una generación más joven de su familia en esta población al sur de La Habana, mantienen la tradición de cosechar y prepara el casabe de forma ancestral, pero ya no solo para su propio consumo. Ahora también lo venden a pequeños negocios y restaurantes en la capital. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un mural muestra la preparación del casabe junto con otros platos preparados con yuca, en el restaurante Yucasabi, en La Habana, Cuba, el sábado 13 de mayo de 2023. El casabe está entre los primeros alimentos que los españoles adoptaron e incorporaron a su dieta a su llegada, en parte por su durabilidad. Puede durar meses en buen estado una vez horneado. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved