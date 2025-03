Candidata presidencial ultraderechista de Rumania vuelve a postularse tras prohibición anterior

La controvertida política Diana Sosoaca, a quien un tribunal superior le prohibió participar en la elección presidencial del año pasado, levanta la manos, enfundada en un guante de boxeo, mientras habla fuera de la sede de la autoridad electoral del país tras registrarse en un improbable intento de participar en la repetición de la elección, que se realizará en mayo, en Bucarest, Rumania, el jueves 13 de marzo de 2025. (AP Foto/Vadim Ghirda) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.