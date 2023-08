Canal de Panamá perderá ingresos ante cambio climático

El mástil de un barco hundido sobresale en el agua mientras un buque de carga navega hacia el océano Pacífico tras su paso por el Canal de Panamá, visto desde Ciudad de Panamá, el jueves 3 de agosto de 2023. La autoridad del Canal de Panamá dijo que la limitación en el tránsito a 32 barcos diarios, debido a meses de sequía, derivará en menores ingresos en 2024 por la persistente crisis del agua. (AP Foto/Arnulfo Franco) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un buque de carga navega a través de la esclusa de Agua Clara del Canal de Panamá, en Agua Clara, Panamá, el jueves 3 de agosto de 2023. La autoridad del Canal de Panamá dijo que la limitación en el tránsito a 32 barcos diarios, debido a meses de sequía, derivará en menores ingresos en 2024 por la persistente crisis del agua. (AP Foto/Arnulfo Franco) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un buque de carga navega hacia el océano Pacífico tras su paso por el Canal de Panamá, visto desde Ciudad de Panamá, el jueves 3 de agosto de 2023. La autoridad del Canal de Panamá dijo que la limitación en el tránsito a 32 barcos diarios, debido a meses de sequía, derivará en menores ingresos en 2024 por la persistente crisis del agua. (AP Foto/Arnulfo Franco) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un buque de carga espera en el lago Gatún para poder acceder al Canal de Panamá a través de la esclusa de Agua Clara, en Agua Clara, Panamá, el jueves 3 de agosto de 2023. La autoridad del Canal de Panamá dijo que la limitación en el tránsito a 32 barcos diarios, debido a meses de sequía, derivará en menores ingresos en 2024 por la persistente crisis del agua. (AP Foto/Arnulfo Franco) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved