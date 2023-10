Canadá y Holanda acusan a Siria de torturas generalizadas ante la Corte Mundial

Manifestantes sostienen imágenes de personas que dicen desaparecieron en Siria, ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya, Holanda, el martes 10 de octubre de 2023. Holanda y Canadá llevaron el martes al gobierno sirio ante el máximo tribunal de Naciones Unidas y acusaron a Damasco de violaciones masivas de los derechos humanos contra su propio pueblo. (AP foto/Peter Dejong) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved