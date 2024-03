Cadena NBC corta lazos laborales con la exdirectora del Comité Nacional Republicano Ronna McDaniel

La presidente del Comité Nacional Republicano, Ronna McDaniel, antes de un debate presidencial republicano organizado por NBC News, el 8 de noviembre de 2023, en el Centro Adrienne Arsht para las Artes Escénicas del condado Miami-Dade, en Miami. (AP Foto/Rebecca Blackwell, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.