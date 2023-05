Buscando asilo y empleo, migrantes reubicados desde Nueva York hallan hostilidad

Mohamed, de 19 años y que huyó de la persecución política en Mauritania, posa para una foto ocultando su rostro para proteger su identidad, en el exterior del hotel Crossroads, antes de una entrevista de trabajo, el 22 de mayo de 2023, en Newburgh, Nueva York. Mohamed es uno de los alrededor de los 400 migrantes extranjeros que la ciudad ha alojado este mes en un reducido número de hoteles en otras partes del estado para aliviar la presión sobre su saturado sistema de albergues para gente sin hogar. (AP Foto/John Minchillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.