Buque israelí, blanco de un supuesto ataque iraní en el Índico, dice funcionario de EEUU

El funcionario de defensa, que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato para abordar asuntos de inteligencia, apuntó que el buque, que tiene bandera de Malta, fue supuestamente atacado por un dron explosivo triangular Shahed-136 cuando navegaba por aguas internacionales. El dron estalló y causó daños a la embarcación, pero no hirió a la tripulación.