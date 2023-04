Buque filipino bloquea a uno chino en zona disputada

Un buque de la Guardia Costera de China bloquea el paso al buque de la Guardia Costera Filipina BRP Malapascua mientras maniobra para entrar al Second Thomas Shoal, conocido localmente como el banco de arena Ayungin, en el mar de la China Meridional, el domingo 23 de abril de 2023. (AP Foto/Aaron Favila) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved