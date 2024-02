Bukele ha detenido al 1% de la población de El Salvador. Los niños pagan las consecuencias

Un familiar muestra en un celular una foto de Juana Guadalupe Recinos, que fue detenida el año pasado durante la guerra del gobierno contra las pandillas, en Santa Ana, El Salvador, el 31 de enero de 2024. La policía detuvo a Recinos por "agrupación ilícita" cuando se dirigía al trabajo, dejando a sus dos hijos sin madre durante más de un año. (AP Foto/Salvador Melendez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved