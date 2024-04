Brasileños conservadores elogian a Musk durante mitin en apoyo del expresidente Bolsonaro

Simpatizantes del expresidente brasileño Jair Bolsonaro participan en un mitin para exigir libertad de expresión, luego de que el Supremo Tribunal Federal ordenara suspender ciertas cuentas en la red social X, el domingo 21 de abril de 2024, en la playa Copacabana, en Río de Janeiro, Brasil. El letrero en primer plano dice: "Soy brasileño", y el que está a la derecha señala: "Brasil le agradece a Elon Musk". (AP Foto/Bruna Prado) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.