Brasil reduce deforestación de Amazonia, pero para la reserva Chico Mendes podría ser muy tarde

Luzineide Marques da Silva, una recolectora de caucho, habla cerca de un árbol de caucho dañado en la Reserva Extractiva Chico Mendes, en Xapuri, estado de Acre, Brasil, el sábado 23 de septiembre de 2023. Recientemente, parte de su parcela forestal fue destruida por un incendio provocado por un invasor de tierras. (AP Foto/Gleilson Miranda) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.