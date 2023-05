Brasil estudiará reacción de Amazonía a mayor concentración de CO2

Trabajadores construyen una estructura que será parte de un complejo de torres dispuestas en seis círculos para esparcir dióxido de carbono nebulizado en la selva amazónica en el norte de Manaos, Brasil, el martes 23 de mayo de 2023, que será parte de un experimento para entender la reacción de la zona a mayores concentraciones de dióxido de carbono. (AP Foto/Fernando Crispim) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.