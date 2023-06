Boric insiste en una reforma tributaria al Congreso de Chile en el balance anual de gestión

El presidente chileno, Gabriel Boric, en un pronunciamiento para promover una nueva ley llamada "Ley de responsabilidad parental y pago efectivo de deudas de pensiones de alimentos" fuera del palacio presidencial de La Moneda en Santiago, Chile, el viernes 19 de mayo de 2023. Boric presentó el jueves 1 de junio de 2023 el balance anual de su gestión ante el Congreso chileno, al que insistió en aprobar una reforma tributaria que permita desarrollar su programa social. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.