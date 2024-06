Boric exige que Argentina retire paneles solares instalados en territorio chileno

“Recibimos una disculpa por parte de la cancillería argentina, pero me gustaría manifestarles de manera muy clara que con las fronteras no es algo con lo que se pueda tener ambigüedades y que es un principio básico del respeto entre países y que por lo tanto deben retirar esos paneles solares a la brevedad o lo vamos a hacer nosotros”, señaló Boric a periodistas luego de su llegada a la capital francesa.

"Se lo comenté al presidente Milei. Me señaló que se lo iba a mandatar a su ministra de Relaciones Exteriores. Con Argentina nos unen muchísimas cosas por lo tanto yo no pretendo que escalemos una tensión entre las relaciones a propósito de eso”, dijo.

Agregó que “yo me imagino que no vamos a tener problemas al respecto, pero es una señal equívoca, una señal que no nos gusta y por lo tanto lo que exigimos es que esto se resuelva en el más breve plazo posible. Insisto, si no, lo vamos a hacer nosotros”, sentenció.