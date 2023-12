Bolivia encarga a subsidiaria rusa de Rosatom proyectar planta para explotar litio

El presidente de Bolivia, Luis Arce, segundo desde la izquierda, su vicepresidente David Choquehuanca, extremo izquierda, y Karla Calderón, presidenta de la empresa estatal boliviana Yacimientos de Litio Bolivianos, tercera desde la izquierda, presentan su documento de acuerdo firmado junto a Yuri Alexanderovich. Ulyanin, representante de Uranium One Group, una filial de la rusa Rosatom, sosteniendo su copia durante una ceremonia en el palacio de gobierno en La Paz, Bolivia, el miércoles 13 de diciembre de 2023. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved