Bolivia alerta ante posible entrada de narco ecuatoriano, tras expulsión de familiares de Argentina

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de extrema derecha, mira un video que, según ella, muestra la expulsión por parte de Argentina de la familia del narcotraficante ecuatoriano fugitivo José Adolfo "Fito" Macías Villamar, durante una conferencia de prensa en Buenos Aires, Argentina, el viernes 19 de enero de 2024. El líder de Los Choneros desapareció de una prisión de Guayaquil unas semanas antes. (Foto AP/Gustavo Garello)