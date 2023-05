Bola Tinubu asume la presidencia de Nigeria entre esperanzas y escepticismo

ARCHIVO - El presidente electo de Nigeria, Bola Tinubu, se dirige a seguidores reunidos en una ceremonia Abuya, Nigeria, el miércoles 1 de marzo de 2023. Tinubu toma las riendas del país más poblado de África en medio de desafíos sin precedentes, lo que da esperanzas a algunos ciudadanos y hace que otros sean escépticos sobre que su gobierno pueda ofrecer mejores resultados que el anterior. (AP Foto/Ben Curtis, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved