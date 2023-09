Billetes pintados por artistas recobran valor en Argentina, donde la inflación no da tregua

Sergio Díaz, integrante del movimiento de artistas argentinos Money Art, trabaja en su estudio en Salta, Argentina, el sábado 9 de septiembre de 2023. Díaz usa pesos argentinos como lienzos, dibujando en los billetes como una forma de resaltar la crisis económica del país. (AP Foto/Javier Corbalán) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Un comprador sacando billetes de 1.000 pesos, en Buenos Aires, Argentina, el 1 de septiembre de 2023. Los artistas del movimiento argentino Money Art pintan billetes de la depreciada moneda y comparten su trabajo en redes sociales. Sus creaciones, entonces, se revalorizan alcanzando precios que van desde 40.000 a 70.000 pesos a nivel local y de hasta 300 dólares en el extranjero. (AP Foto/Natacha Pisarenko, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Una compradora cubre sus ojos ante los rayos de sol para revisar los precios expuestos de las frutas expuestas, en Buenos Aires, Argentina, el 1 de septiembre de 2023. Los argentinos enfrentan una de las inflaciones más altas del mundo. (AP Foto/Natacha Pisarenko, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El aspirante presidencial de la coalición de La Libertad Avanza, Javier Milei, muestra un cartel gigante que simula un billete de 100 dólares gigante con su cara, durante un acto en La Plata, Argentina, el martes 12 de septiembre de 2023. Los clase trabajadora del país dio su apoyo a Milei, que quiere dolarizar la economía y que propone eliminar el Banco Central de Argentina. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Un aficionado del equipo de fútbol chileno Colo-Colo enseña un billete de Argentina como provocación ante los seguidores del argentino Boca Juniors, ante un partido de la Copa Libertadores en Buenos Aires, Argentina, el 6 de junio de, 2023. Los pesos argentinos se han convertido en objetivo de desdén de los vecinos. Aficionados del fútbol brasileño lo utilizan a modo de burla para sus rivales argentinos. En Paraguay, las casas de cambio han empezado a rechazar pesos argentinos. (AP Foto/Gustavo Garello, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Una mujer rebusca en un contenedor de comida deseschada fuera de un mercado en Buenos Aires, Argentina, el 1 de septiembre de 2023. Comparados con agosto del año pasado, los precios se han elevado un 124%, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos. (AP Foto/Natacha Pisarenko, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Billetes y monedas del devaluado bolívar venezolano, pegados juntos, forman una suerte de cuerda casera en un poste de carretera colocados por manifestantes antigobierno en Caracas, Venezuela, el 20 de julio de 2017. (AP Foto/Ariana Cubillos, Archivo) Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Un esqueleto adornado con billetes de bolívares venezolanos para llamar la atención sobre la devaluación de la moneda y el hambre, en una marcha de oposición en Caracas, Venezuela, el 10 de marzo de 2020. (AP Foto/Ariana Cubillos, Archivo) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - El migrante venezolano Edixon Infante muestra una manualidad hecha con bolívares, en Cúcuta, Colombia, el 6 de febrero de 2019. (AP Foto/Fernando Vergara, Archivo) Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.