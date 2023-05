Barbara Kingsolver y Hernán Díaz ganan Premio Pulitzer

Esta combinación de fotografías muestra las portadas de las obras ganadoras del Pulitzer 2023 , "Demon Coppergead" de Barbara Kingsolver, "G-MAN: J. Edgar Hoover and the Making of the American Century" de Beverly Gage, "His Name is George Floyd: One Man's Life and the Struggle for Racial Justice" de Robert Samuels y Toluse Olorunnipa, "Stay True" de Hua Hsu, "Then the War: And Selected Poems, 2007-2020" de Carl Phillips, y "Trust" de Hernán Díaz. (Harper/Viking/Viking/Doubleday/FSG/Riverhead vía AP)

En esta imagen proporcionada por Riverhead Books, la portada de "Trust" de Hernán Díaz, libro ganador del Premio Pulitzer de ficción. (Riverhead Books vía AP)

En esta imagen proporcionada por Harper la portada de "Demon Copperhead" de Barbara Kingsolver, libro ganador del Premoi Pulitzer de ficción. (Harper vía AP)

En esta portada proporcionada por Viking, "G-MAN: J. Edgar Hoover and the Making of the American Century"de Beverly Gage, libro ganador del Premio Pulitzer de biografía. (Viking vía AP)

En esta portada proporcionada por Doubleday, "Stay True" de Hua Hsu, libro ganador del Premio Pulitzer a la mejor autobiografía. (Doubleday vía AP)

En esta portada proporcionada por Viking, "His Name is George Floyd: One Man's Life and the Struggle for Racial Justice" de Robert Samuels y Toluse Olorunnipa, libro ganador del Premio Pulitzer Prize de no ficción. (Viking vía AP)

En esta imagen proporcionada por FSG "Then the War: And Selected Poems, 2007-2020" de Carl Phillips, libro ganador del Premio Pulitzer de poesía. (FSG vía AP)