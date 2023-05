Banco Central de Argentina anuncia billete de 2.000 pesos, de mayor valor en contexto inflacionario

Una mujer camina frente a un mercado de carne en Buenos Aires, Argentina, el jueves 11 de mayo de 2023. Según un informe reciente de Seguridad Alimentaria del Banco Mundial, Argentina ha experimentado una tasa de inflación anual del 107% en los precios de los alimentos. (Foto AP/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved