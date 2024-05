Autoridades investigan la caída de escenario con nueve muertos en mitin político al norte de México

Fuerzas de seguridad rodean un escenario que se derrumbó debido al viento en un acto al que asistía el candidato a la presidencia Jorge Álvarez Máynez en San Pedro Garza García, a las afueras de Monterrey, México, el miércoles 22 de mayo de 2024. (AP Foto/Alberto Lopez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Las fuerzas de seguridad acordonan el área tras el colapso debido a fuertes vientos del escenario donde se da un mitin del candidato presidencial Jorge Álvarez Máynez en San Pedro Garza García, a las afueras de Monterrey, México, el miércoles 22 de mayo de 2024. Las autoridades mexicanas confirmaron que hubo nueve muertos y 121 heridos. (AP Foto/Alberto López) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un trabajador atiende a un hombre tras el colapso debido a fuertes vientos del escenario donde se da un mitin del candidato presidencial Jorge Álvarez Máynez en San Pedro Garza García, a las afueras de Monterrey, México, el miércoles 22 de mayo de 2024. Las autoridades mexicanas confirmaron que hubo nueve muertos y 121 heridos. (AP Foto/Alberto López) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved