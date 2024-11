Australia presenta en el Parlamento prohibición de uso de redes sociales para menores de 16 años

“Este proyecto de ley busca establecer un nuevo valor normativo en la sociedad, que el acceder a las redes sociales no es la característica definitoria de crecer en Australia”, dijo Rowland al Parlamento.

Las redes sociales tienen una responsabilidad social y pueden hacer más para abordar los daños en sus plataformas, agregó.

“Esto se trata de proteger a los jóvenes, no de castigarlos o aislarlos, y de hacer saber a los padres que estamos de su lado cuando se trata de apoyar la salud y el bienestar de sus hijos”, dijo Rowland.

Expertos en bienestar infantil e internet han expresado preocupaciones sobre la prohibición, incluyendo el aislamiento de los jóvenes de 14 y 15 años de sus redes sociales ya establecidas.

Rowland dijo que no se impondrían restricciones de edad en los servicios de mensajería, juegos en línea o plataformas que apoyen sustancialmente la salud y la educación de los usuarios.

“No estamos diciendo que no existan riesgos en las aplicaciones de mensajería o los juegos en línea. Aunque los usuarios todavía pueden estar expuestos a contenido dañino por otros usuarios, no enfrentan la misma selección algorítmica de contenido y manipulación psicológica para fomentar una participación casi interminable”, manifestó Rowland.

El gobierno anunció la semana pasada que un consorcio liderado por la empresa británica Age Check Certification Scheme ha sido contratado para examinar diversas tecnologías con el fin de estimar y verificar edades.

Además de retirar a los menores de 16 años de las redes sociales, Australia también busca formas de prevenir que los menores de 18 años accedan a pornografía en línea, dijo un comunicado del gobierno.

El director ejecutivo de Age Check Certification Scheme, Tony Allen, indicó el lunes que las tecnologías consideradas incluían la estimación de edad y la inferencia de edad. La inferencia implica establecer una serie de hechos sobre individuos que indican que tienen al menos una cierta edad.

Rowland dijo que las plataformas también enfrentarían multas de hasta 50 millones de dólares australianos (33 millones de dólares) si hacen un uso indebido de la información personal de los usuarios obtenida para fines de aseguramiento de la edad.

La información utilizada para las garantías de edad debe ser destruida después de cumplir ese propósito, a menos que el usuario consienta en que se conserve, señaló.

Digital Industry Group Inc., un defensor de la industria digital en Australia, dijo que debido a que se prevé que el Parlamento vote sobre el proyecto de ley la próxima semana, podría no haber tiempo para una “consulta significativa sobre los detalles de la legislación, la cual no tiene precedentes a nivel mundial”.

“Las plataformas digitales convencionales tienen medidas estrictas para mantener seguros a los jóvenes, y una prohibición podría empujar a los jóvenes hacia espacios en línea más oscuros y menos seguros que no tienen protecciones de seguridad”, dijo en un comunicado Sunita Bose, directora gerente de DIGI.

“Una prohibición tajante no incentiva a las empresas a mejorar continuamente la seguridad, porque el enfoque está en mantener a los adolescentes fuera del servicio, en lugar de mantenerlos seguros mientras lo usan”, agregó Bose.

