"Aún no entiendo qué pasó". Familias lloran a las víctimas del fatal accidente de bus en Guatemala

Trabajadores preparan tumbas para ocho personas que murieron en un accidente de autobús en el cementerio de Santo Domingo Los Ocotes, Guatemala, el martes 11 de febrero de 2025. Al menos 55 personas murieron después de que su autobús se hundiera en un barranco tras caer desde un puente el 10 de febrero en las afueras de la capital de Guatemala. (Foto AP/Moisés Castillo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Mujeres se sientan junto a los restos de Emiliano Pérez Cante, quien murió en un accidente de autobús, durante su velorio en Santo Domingo Los Ocotes, Guatemala, el martes 11 de febrero de 2025. Al menos 55 personas murieron después de que su autobús cayera a un río de aguas negras desde un puente el 10 de febrero en las afueras de la capital de Guatemala. (Foto AP/Moisés Castillo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Elvira Barrientos, izquierda, da sus condolencias a un familiar de Emiliano Pérez Cante, quien murió en un accidente de autobús, durante su velorio en Santo Domingo Los Ocotes, Guatemala, el martes 11 de febrero de 2025. Al menos 55 personas murieron después de que su autobús se hundiera en un barranco y aterrizara debajo de un puente el 10 de febrero en las afueras de la capital de Guatemala. (Foto AP/Moisés Castillo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Los bomberos trabajan en el lugar de un accidente fatal de autobús luego de que cayera de un puente en las afueras de la Ciudad de Guatemala, el lunes 10 de febrero de 2025. (Foto AP/Moisés Castillo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved