Audios creados artificialmente siembran incertidumbre en las elecciones de México

ARCHIVO - Urnas de votación en un centro electoral para los comicios generales en Iztapalapa, Ciudad de México, el 1 de julio de 2018. Audios generados con inteligencia artificial, que suplantan voces de candidatos o líderes, se han colado en la política mexicana, a medio año de las elecciones generales del junio de 2024. (AP Foto/Ramón Espinosa, Archivo) Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.