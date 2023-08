Ataque yihadista en Níger mata a 17 soldados; sigue caos tras el golpe de Estado

ARCHIVO - Mohamed Toumba, uno de los soldados que depuso al presidente de Níger, Mohamed Bazoum, se dirige a partidarios de la junta militar que ha tomado el poder, en Niamey, Níger, el domingo 6 de agosto de 2023. Algunos nigerinos preparaban una campaña para reclutar voluntarios y ayudar a la junta militar en caso de una invasión de países de la región, que han exigido la restauración del orden democrático. (AP Foto/Sam Mednick) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.