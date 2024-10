Ataque israelí en el norte de la Franja de Gaza deja al menos 88 muertos, informan funcionarios

Un soldado israelí saluda desde un tanque en movimiento cerca de la frontera entre Israel y Gaza, en el sur de Israel, el 21 de octubre de 2024. (AP Foto/Tsafrir Abayov) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Rescatistas buscan víctimas en un edificio destrozado que fue impactado en un ataque aéreo israelí en la ciudad de Sidón, en el sur del Líbano, el martes 29 de octubre de 2024. (AP Foto/Mohammed Zaatari)

En esta imagen de archivo, el entonces segundo de Hezbollah, el jeque Naim Kassem, durante una entrevista con The Associated Press en el sur de Beirut, Líbano, el 2 de julio de 2024. (AP Foto/Bilal Hussein)

Palestinos lloran la muerte de sus familiares que fallecieron en un bombardeo israelí en la Franja de Gaza, en la morgue de un hospital de Deir al-Balah, el martes 29 de octubre de 2024. (AP Foto/Abdel Kareem Hana)