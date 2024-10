Astrónomos aficionados protegen el cielo nocturno de México para la próxima generación

Varias personas participan en la observación de estrellas y cometas en el Parque Ecológico Joya-La Barreta en Querétaro, México, el sábado 19 de octubre de 2024. (AP Foto/Ginnette Riquelme) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El fotógrafo David García ajusta su cámara en una convocatoria sobre observación de estrellas y cometas en el Parque Ecológico Joya-La Barreta en Querétaro, México, el sábado 19 de octubre de 2024. (AP Foto/Ginnette Riquelme) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Juan Carlos Hernández, presidente de la Asociación Astronómica de Querétaro, coloca un telescopio para una sesión de observación de estrellas y cometas en el Parque Ecológico Joya-La Barreta en Querétaro, México, el sábado 19 de octubre de 2024. (AP Foto/Ginnette Riquelme) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Varias personas participan en una excursión sobre observación de estrellas y cometas en el Parque Ecológico Joya-La Barreta en Querétaro, México, el sábado 19 de octubre de 2024. (AP Foto/Ginnette Riquelme) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Varias personas asisten a una convocatoria sobre observación de estrellas y cometas en el Parque Ecológico Joya-La Barreta en Querétaro, México, el sábado 19 de octubre de 2024. (AP Foto/Ginnette Riquelme) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Nuria Vega, en silla de ruedas, y Adriana Vega posan para una foto en una reunión sobre observación de estrellas y cometas en el Parque Ecológico Joya-La Barreta en Querétaro, México, el sábado 19 de octubre de 2024. (AP Foto/Ginnette Riquelme) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Ricardo Soriano apunta al cielo con un láser verde en una excursión sobre observación de estrellas y cometas en el Parque Ecológico Joya-La Barreta en Querétaro, México, el sábado 19 de octubre de 2024. (AP Foto/Ginnette Riquelme) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Frank Medina, a la izquierda, y Juan Carlos Hernández, en el centro, preparan los telecopios para observar estrellas y cometas en el Parque Ecológico Joya-La Barreta en Querétaro, México, el sábado 19 de octubre de 2024. (AP Foto/Ginnette Riquelme) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Varias personas toman foto del cielo en una convocatoria sobre observación de estrellas y cometas en el Parque Ecológico Joya-La Barreta en Querétaro, México, el sábado 19 de octubre de 2024. (AP Foto/Ginnette Riquelme) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved