Asesinan a tiros a seis personas en medio de ola de violencia en el estado mexicano de Sinaloa

Un oficial de policía toma una fotografía de la escena del crimen en donde se ve cuerpos sobre el piso en Culiacán, estado de Sinaloa, México, el miércoles 18 de septiembre de 2024. La Fiscalía de Sinaloa dijo el viernes 20 de septiembre de 2024 que en diferentes puntos de Culiacán, capital del estado, y a las afueras de la ciudad fueron localizados los cuerpos baleados de cuatro hombres y una mujer. Un quinto hombre fue hallado en Mazatlán. (AP Foto) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved