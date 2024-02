Asesinan dos precandidatos a alcaldes a escasos días de inicio de la campaña electoral en México

Un agente policial municipal hace guardia en Maravatío, en el estado de Michoacán, México, el martes 27 de febrero de 2024. Dos aspirantes a alcalde de esta ciudad fueron asesinados a tiros el día anterior con horas de diferencia en eventos separados, y poco antes del inicio de la campaña para las elecciones generales del 2 de junio. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2024. The Associated Press. All rights reserved