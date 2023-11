Asamblea de Panamá aprueba en segundo debate proyecto de ley para derogar polémico contrato minero

Un manifestante rodeado por una nube de gas lacrimógeno, toma fotografías con su teléfono móvil durante una protesta contra un contrato minero recientemente aprobado entre el gobierno y la empresa minera canadiense First Quantum, en la ciudad de Panamá, el martes 31 de octubre de 2023. (Foto AP/ Arnulfo Franco) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved