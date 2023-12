Argentinos, entre la angustia y la resignación por las medidas de ajuste del gobierno de Milei

Nicolás Gonzáles camina con un plato de comida a la salida de la Casa Comunitaria del Fondo en el barrio Padre Carlos Múgica de Buenos Aires, Argentina, el miércoles 13 de de diciembre de 2023. El gobierno argentino eliminó subsidios al transporte y energía y devaluó el peso a más de la mitad, de 400 a 800 pesos por dólar, como parte de las medidas de ajuste que el nuevo presidente, Javier Milei, defiende ante las urgencias económicas del país. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Personas almorzando en el comedor social de la Casa Comunitaria del Fondo en el barrio Padre Carlos Múgica de Buenos Aires, Argentina, el miércoles 13 de diciembre de 2023. El gobierno argentino eliminó subsidios al transporte y energía y devaluó el peso a más de la mitad, de 400 a 800 pesos por dólar, como parte de las medidas de ajuste que el nuevo presidente, Javier Milei, defiende ante las urgencias económicas del país. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Miembros de la familia Sánchez se refrescan en una piscina de plástico fuera de su casa en el barrio Padre Carlos Múgica de Buenos Aires, Argentina, el miércoles 13 de diciembre de 2023. El gobierno argentino eliminó subsidios al transporte y energía y devaluó el peso a más de la mitad, de 400 a 800 pesos por dólar, como parte de las medidas de ajuste que el nuevo presidente, Javier Milei, defiende ante las urgencias económicas del país. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un cartel anuncia proyectos del gobierno en la estación de tren de Retiro en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 13 de diciembre de 2023. El gobierno argentino eliminó subsidios al transporte y energía y devaluó el peso a más de la mitad, de 400 a 800 pesos por dólar, como parte de las medidas de ajuste que el nuevo presidente, Javier Milei, defiende ante las urgencias económicas del país. También suspendió proyectos de obra pública. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Varias personas en el metro de Buenos Aires, Argentina, el miércoles 13 de diciembre de 2023. El gobierno argentino eliminó subsidios al transporte y energía y devaluó el peso a más de la mitad, de 400 a 800 pesos por dólar, como parte de las medidas de ajuste que el nuevo presidente, Javier Milei, defiende ante las urgencias económicas del país. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Varias personas en el metro de Buenos Aires, Argentina, el miércoles 13 de diciembre de 2023. El gobierno argentino eliminó subsidios al transporte y energía y devaluó el peso a más de la mitad, de 400 a 800 pesos por dólar, como parte de las medidas de ajuste que el nuevo presidente, Javier Milei, defiende ante las urgencias económicas del país. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un hombre se encamina a tomar el metro en una estación de Buenos Aires, Argentina, el miércoles 13 de diciembre de 2023. El gobierno argentino eliminó subsidios al transporte y energía y devaluó el peso a más de la mitad, de 400 a 800 pesos por dólar, como parte de las medidas de ajuste que el nuevo presidente, Javier Milei, defiende ante las urgencias económicas del país. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

El trabajador Sebastián Luna espera para tomar el metro en una estación de Buenos Aires, Argentina, el miércoles 13 de diciembre de 2023. El gobierno argentino eliminó subsidios al transporte y energía y devaluó el peso a más de la mitad, de 400 a 800 pesos por dólar, como parte de las medidas de ajuste que el nuevo presidente, Javier Milei, defiende ante las urgencias económicas del país. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Nicolás Gonzáles, a la izquierda, y Maxi Suárez rellenan recipientes de agua de una toma de agua de la calle después de retirar un plato de comida de la Casa Comunitaria del Fondo en el barrio Padre Carlos Múgica de Buenos Aires, Argentina, el miércoles 13 de diciembre de 2023. El gobierno argentino eliminó subsidios al transporte y energía y devaluó el peso a más de la mitad, de 400 a 800 pesos por dólar, como parte de las medidas de ajuste que el nuevo presidente, Javier Milei, defiende ante las urgencias económicas del país. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.