Argentina saca condecoración a francés colaborador de nazis

ARCHIVO - El político francés Maurice Papon flanqueado por la policía en París, el 17 de febrero de 2007. El presidente Alberto Fernández anunció el martes 9 de mayo de 2023 que Argentina retira la Orden de Mayo que había sido otorgada en 1979 al político francés. Papon, quien fue condenado en Francia por crímenes de lesa humanidad, murió en una clínica a la edad de 96 años, en 2007. (AP Foto/Michel Lipchitz, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.